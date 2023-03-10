Кечинов — о матче России с Ираком: у людей будет праздник. Наконец увидят свою сборную!
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем товарищеском матче национальных команд России и Ирака. По последней информации, игра состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Кроме того, 23 марта россияне сыграют с национальной командой Ирана в Тегеране.
«Здорово, что сборная России проведёт матч дома — не только же нам играть в гостях. Придут болельщики, увидят нашу сборную. Я не думаю, что Ирак — слабая команда: наоборот — достаточно крепкая. Просто нам не будет.
У людей будет праздник, потому что они наконец-таки увидят свою сборную. Наверное, аншлага не будет, но народ придёт в любом случае», — сказал Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.
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