Сычёв: Дзюбы в сборной России больше не будет. Это бессмысленно. Его история там окончена

Бывший нападающий французского «Марселя» и нескольких российских клубов Дмитрий Сычёв высказался о ситуации с форвардом московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой, который не попал в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.
«Думаю, в сборной Дзюбы больше не будет. Это бессмысленно. Если Валерий Георгиевич будет вызывать 35-летних футболистов, смысл тогда заявлять о новом поколении? История Дзюбы и сборной России закончена», — приводит слова Сычёва Sport24.
34-летний Дзюба не вошёл в расширенный состав сборной России из 41 футболиста. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин несколько раз заявлял, что не будет вызывать в сборную полевых игроков старше 30 лет. В первом матче РПЛ после возвращения в Россию Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина.
- 10 марта 2023
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