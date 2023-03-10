Игроки «Зенита» в стартовом матче Суперлиги вышли на поле в футболках с золотыми номерами

Игроки «Зенита», которые в эти минуты принимают «Крылья Советов» в первом матче нового сезона женской Суперлиги, вышли на поле в футболках с золотыми номерами на спине. Напомним, представительницы Санкт-Петербурга в минувшем розыгрыше турнира завоевали первое место.
Команда с берегов Невы в 18 играх сумела набрать 46 очков и на три балла обошла конкуренток из «Локомотива». Бронзовые медали прошлого розыгрыша завоевали представительницы ЦСКА.
Для «Зенита» чемпионство стало первым в истории команды. Чаще всех завоёвывала золото «Звезда-2005» из Перми (шесть раз). По пять раз победителями первенства России становились «Энергия» из Воронежа и «Россиянка» из Химок.
После первого тайма матча между «Зенитом» и «Крыльями Советов» впереди чемпионки — 1:0.
- 10 марта 2023
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