Игроки «Зенита» в стартовом матче Суперлиги вышли на поле в футболках с золотыми номерами

Игроки «Зенита», которые в эти минуты принимают «Крылья Советов» в первом матче нового сезона женской Суперлиги, вышли на поле в футболках с золотыми номерами на спине. Напомним, представительницы Санкт-Петербурга в минувшем розыгрыше турнира завоевали первое место.

Команда с берегов Невы в 18 играх сумела набрать 46 очков и на три балла обошла конкуренток из «Локомотива». Бронзовые медали прошлого розыгрыша завоевали представительницы ЦСКА.

Для «Зенита» чемпионство стало первым в истории команды. Чаще всех завоёвывала золото «Звезда-2005» из Перми (шесть раз). По пять раз победителями первенства России становились «Энергия» из Воронежа и «Россиянка» из Химок.

После первого тайма матча между «Зенитом» и «Крыльями Советов» впереди чемпионки — 1:0.