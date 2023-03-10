Кварацхелия опередил Миранчука в борьбе за награду игроку месяца в Серии А

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком февраля в Серии А. Об этом сообщает пресс-служба турнира. В последнем матче грузин принял участие в четырёх матчах, в которых он забил три гола и отдал один голевой пас.

На звание лучшего игрока в феврале также претендовали Алексей Миранчук, Виктор Осимхен и Анхель Ди Мария. Всего в текущем сезоне грузинский хавбек отметился 12 мячами, выступая за неаполитанский клуб.

Команда Лучано Спаллетти уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайших конкурентов — «Интер» и «Милан» — на 15 очков. Неаполитанцы в последний раз выигрывали чемпионский титул в 1990 году.

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»: