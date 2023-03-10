Смородская: Бека-Бека продали за € 12 млн? Знают о правиле ФИФА и вдруг платят такую сумму

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не верит, что московскому клубу удалось продать полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн.

«Бека-Бека купили за € 8 млн, а продали за € 12 млн? Абсолютно невозможная ложь. Опустим то, за сколько его купили. Но то, что его продали за такую сумму в то время, когда ФИФА разрешила бесплатно уходить… Все об этом знают и вдруг платят € 12 млн. Ни одну минуту не верила. Зачем нужны такие сказки? Как зачем? Рассказать, какие они успешные бизнесмены», — рассказала Смородская в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

21-летний Бека-Бека перешёл в «Локомотив» летом 2021 года из «Кана». Спустя сезон он был продан в «Ниццу», по данным экс-руководителей железнодорожников, за переход французского футболиста они выручили € 12 млн. Отметим, что трансфер состоялся при активном правиле ФИФА, когда иностранные игроки российских клубов могли приостанавливать контракт в одностороннем порядке.