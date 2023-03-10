«Сочи» и «Оренбург» огласили стартовые составы на матч

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Сочи» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Начало игры — в 19:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Сочи»: Сослан Джанаев, Артём Мещанинов, Ванья Дркушич, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Артём Макарчук, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Владислав Сарвели, Георгий Мелкадзе.

«Оренбург»: Николай Сысуев, Ренато Гойкович, Матиас Перес, Маттео Стаматов, Александр Эктов, Иван Башич, Кирилл Капленко, Лукас Вера, Юрий Ковалёв, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Оренбург» дома обыграл «Сочи» со счётом 4:1. В составе хозяев отличились Тимур Аюпов, Габриэль Флорентин, Владимир Писарский (с пенальти) и Химми Марин (с пенальти). Гости ответили голом Тимофея Шипунова.