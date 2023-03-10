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Смородская назвала двух тренеров, с которыми ей было комфортно работать в «Локомотиве»

Смородская назвала двух тренеров, с которыми ей было комфортно работать в «Локомотиве»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что в клубе комфортнее всего ей работалось с двумя тренерами — Миодрагом Божовичем и Игорем Черевченко.

«Выбор тренера — вещь сложная. Вы, наверное, убедились в этом, глядя на то, сколько специалистов меняют клубы, пока не найдут своего тренера. Самая комфортная работа в «Локомотиве» у меня была с Миодрагом Божовичем и Игорем Черевченко. Они были неконфликтными? Нет, не поэтому. Хорошо понимала, что от них можно ждать, получить. Уход Божовича меня не удивил. Команда перестала понимать тренера, он это понял сам. Он сказал: «Лучше вам меня поменять». Абсолютно честная позиция, это было перед финалом Кубка России с «Кубанью». На финал Кубка мы назначили Черевченко, слава богу, что выиграли», — сказала Смородская в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.

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