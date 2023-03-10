Смородская: при мне в «Локо» было несколько фанатских группировок, требовавших денег

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская вспомнила свои взаимоотношения с болельщиками команды.
«У меня была тяжёлая история с фанатами «Локомотива»? Да. Знаете, эту историю на теперешнюю ситуацию применить нельзя. Сейчас фанаты другие, когда в клубе работала я, это было не фанатское движение, это было несколько группировок, совершенно не имеющих отношения к футболу. Они боролись за влияние. Для чего им влияние? Если оно у них есть, они начинают угрожать, что сорвут матч и прочее, мол, ты будешь платить, чтобы они вели себя хорошо. Мне угрожали, но я не платила. Им нужны деньги на выезды, оплату гостиниц и прочего.
Что плохого в том, что клуб поддерживает болельщиков? Ничего плохого нет, только эти болельщики тогда не являлись болельщиками в прямом смысле слова. У меня были сомнения, что они знают всех игроков. Кто оплачивал акции против меня? Знаю, кто оплачивал, говорить не буду. Сейчас он уже не работает в «Локомотиве», — сказала Смородская в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 10 марта 2023
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