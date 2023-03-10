Галтье не считает, что Месси и Рамос снизят требования к себе из-за истекающих контрактов

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не считает, что форвард Лионель Месси и защитник Серхио Рамос могут снизить требования к себе из-за того, что их контракты с парижским грандом истекают будущим летом.
«У меня никаких сомнений в двух этих великих игроках с невероятным послужным списком, которые уже были в таких ситуациях. Это футболисты невероятного уровня, которые быстро переключаются с одного матча на другой. Их истекающие контракты? Они привыкли к таким моментам», — приводит слова Галтье RMC Sport.
В среду, 8 марта, парижане завершили выступление в текущем сезоне Лиги чемпионов, уступив на выезде «Баварии» со счётом 0:2. Первая игра в Париже также осталась за подопечными Юлиана Нагельсмана (1:0).
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- 10 марта 2023
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