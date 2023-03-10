Смородская объяснила, почему не пошла в РФС после договорного матча «Локо» при Красножане

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская вспомнила эпизод из сезона-2011/2012, когда после матча с «Анжи» (1:2) с поста главного тренера железнодорожников был уволен Юрий Красножан. Смородская заявляла, что встреча была договорной.
«Красножан позволял себе неспортивные вещи во время футбольных матчей, договорняки? Правильно. Почему я не пошла дальше? Вы такие сильные, молодые ребята, вы дальше и пойдёте (обращается к ведущим «Коммент.Шоу». — Прим. «Чемпионата»). Я пошла столько, сколько считала, что не убьют. В остальных случаях могли и прибить. Уведомила ли я РФС о ситуации с Красножаном? Нет. Моя задача была в том, чтобы дать всем всё понять, и все всё поняли, как и вы. Все поняли, что со мной договорняк не пройдёт. Это был матч «Локомотив» — «Анжи»? Да.
У нас в чемпионате России не было прецедентов до этого, не было никакого алгоритма действий в такой ситуации. Я не собиралась идти в РФС. А чем мне РФС поможет?» — сказала Смородская в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.
- 10 марта 2023
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