Смородская — о Фернандеше: приехал и совершенно не хотел играть. Пил и гулял

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская вспомнила взаимоотношения с полузащитником Мануэлом Фернандешем.

«История суда с Фернандешем? Он замечательный игрок, вы все знаете. Мы его вели, так ждали, пытались купить, когда у него был контракт с «Бешикташем», но турки заломили жуткие деньги, я не люблю платить жуткие деньги. За год до окончания контракта просили € 12 млн, я не заплатила. Сидела в засаде, ждала конца контракта.

Он пришёл и дальше совершенно не хотел играть, начал пить, гулять. Мы зафиксировали всё это через видеонаблюдение на доме, в котором он жил. Он вернулся в 4:30, еле шёл и шёл не один. Почему отслеживали? Он не явился на тренировку, стали разбираться. Звонили в квартиру, не открывал, потом его нашли. Он сменил квартиру, но нам адрес не назвал», — сказала Смородская в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.