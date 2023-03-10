Курбан Бердыев потерпел первое поражение в качестве главного тренера «Сочи»
Поделиться
Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев потерпел первое поражение у руля сочинской команды. Оно случилось в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:4).
70-летний Бердыев возглавил «Сочи» по окончании летне-осенней части в конце ноября 2022 года. Он подписал контракт с командой сроком до лета 2025 года. В первом официальном матче при Бердыеве «Сочи» обыграл ЦСКА (2:0) в 18-м туре чемпионата России.
Последней командой в России, которую тренировал Бердыев, был казанский «Рубин». Он покинул его в июне 2019 года, а далее в карьере специалиста были московский и казахстанский «Кайрат», а также иранский «Трактор».
В следующем туре «Сочи» сыграет с воронежским «Факелом» в гостях (18 марта).
Новость по теме«Оренбург» дважды в сезоне разгромил «Сочи». Общий счёт — 8:1
Комментарии
- 10 марта 2023
-
21:40
-
21:36
-
21:33
-
21:26
-
21:25
-
21:24
-
21:12
-
21:10
-
21:08
-
21:02
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:49
-
20:43
-
20:35
-
20:32
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:10
-
20:10
-
20:09
-
19:58
-
19:50
-
19:46
-
19:37
-
19:31
-
19:28
-
19:18
-
19:14
-
19:13
-
19:13
-
19:10
-
18:55
Партнерский контент