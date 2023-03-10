Курбан Бердыев потерпел первое поражение в качестве главного тренера «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев потерпел первое поражение у руля сочинской команды. Оно случилось в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:4).

70-летний Бердыев возглавил «Сочи» по окончании летне-осенней части в конце ноября 2022 года. Он подписал контракт с командой сроком до лета 2025 года. В первом официальном матче при Бердыеве «Сочи» обыграл ЦСКА (2:0) в 18-м туре чемпионата России.

Последней командой в России, которую тренировал Бердыев, был казанский «Рубин». Он покинул его в июне 2019 года, а далее в карьере специалиста были московский и казахстанский «Кайрат», а также иранский «Трактор».

В следующем туре «Сочи» сыграет с воронежским «Факелом» в гостях (18 марта).