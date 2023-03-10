Четыре из пяти ударов игроков «Оренбурга» в створ ворот «Сочи» завершились голом
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Футболисты «Оренбурга», которые в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Сочи» праздновали победу со счётом 4:0, реализовали четыре из пяти ударов в створ ворот Сослана Джанаева. Всего гости восемь раз били по воротам команды Курбана Бердыева. Сочинцы, в свою очередь, нанесли десять ударов по воротам «Оренбурга», но только два из них пришлись в створ ворот Николая Сысуева.
Голы на свой счёт записали Кирилл Капленко, Матиас Перес, Иван Башич и Юрий Ковалёв.
После этой встречи подопечные Курбана Бердыева опустились на восьмое место, а оренбуржцы поднялись на седьмое. В активе обеих команд по 28 очков, оданко «барсы» из-за двух поражений в матчах высшего российского дивизиона находятся ниже в турнирной таблице.
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