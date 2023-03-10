Карадениз: «Рубин» при Слуцком вылетел из РПЛ, но это не делает его плохим тренером

Бывший полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз поделился мнением об экс главном тренере казанцев Леониде Слуцком, под руководством которого команда вылетела из РПЛ в минувшем сезоне, а также ответил на вопрос, способен ли Юрий Уткульбаев, сменивший Слуцкого, вывести команду в элитный дивизион страны.

«Да, «Рубин» вылетел из Премьер-Лиги при Слуцком, но это не делает его сразу плохим тренером. В карьере любого специалиста бывают взлёты и падения. В прежних командах – ЦСКА, сборной страны и других – у Слуцкого тоже случались неудачные отрезки. Другое дело, что они не были настолько неудачными, как в «Рубине».

Знаком ли я с Юрием Уткульбаевым? Я его знаю. Когда я играл в «Рубине», он работал в структуре клуба, в молодёжных командах. Мне кажется, у него достаточно знаний и умений. Надеюсь, он сможет вернуть команду туда, где она должна играть», — приводит слова Карадениза «Спорт Бизнес Online».

После 21 сыгранного матча в текущем сезоне Первой лиги «Рубин» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 40 набранными очками. Команды, которые по итогам сезона займут первое и второе место, выйдут в РПЛ напрямую.