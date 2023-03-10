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Карадениз: «Рубин» при Слуцком вылетел из РПЛ, но это не делает его плохим тренером

Карадениз: «Рубин» при Слуцком вылетел из РПЛ, но это не делает его плохим тренером
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Бывший полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз поделился мнением об экс главном тренере казанцев Леониде Слуцком, под руководством которого команда вылетела из РПЛ в минувшем сезоне, а также ответил на вопрос, способен ли Юрий Уткульбаев, сменивший Слуцкого, вывести команду в элитный дивизион страны.

«Да, «Рубин» вылетел из Премьер-Лиги при Слуцком, но это не делает его сразу плохим тренером. В карьере любого специалиста бывают взлёты и падения. В прежних командах – ЦСКА, сборной страны и других – у Слуцкого тоже случались неудачные отрезки. Другое дело, что они не были настолько неудачными, как в «Рубине».

Знаком ли я с Юрием Уткульбаевым? Я его знаю. Когда я играл в «Рубине», он работал в структуре клуба, в молодёжных командах. Мне кажется, у него достаточно знаний и умений. Надеюсь, он сможет вернуть команду туда, где она должна играть», — приводит слова Карадениза «Спорт Бизнес Online».

После 21 сыгранного матча в текущем сезоне Первой лиги «Рубин» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 40 набранными очками. Команды, которые по итогам сезона займут первое и второе место, выйдут в РПЛ напрямую.

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