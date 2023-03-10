Карадениз: «Рубин» должен не только играть в РПЛ, но и бороться там за высокие места

Бывший полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз считает, что кадровые перестановки в стане казанцев помогут команде вернуться в элитный дивизион чемпионата России. В ноябре 2022 года наставник «Рубина» Леонид Слуцкий покинул свой пост, и. о. главного тренера был назначен Юрий Уткульбаев, а позже занял эту должность на постоянной основе.
«Помогут ли перестановки в руководстве и тренерском штабе «Рубина» выйти команде в Российскую Премьер-Лигу? Да, считаю, эти изменения пойдут на пользу «Рубину». Такой клуб обязан играть в РПЛ, нужно возвращаться туда уже в этом году. Никогда не мог бы подумать, что «Рубин» вообще может вылететь из РПЛ. Этот клуб должен не просто играть в Премьер-Лиге, но и бороться там за место в верхней части таблицы. Но призываю поддерживать команду и сейчас. Где бы ни играл «Рубин» – это мой любимый клуб», — приводит слова Карадениза «Спорт Бизнес Online».
После 21 сыгранного матча в текущем сезоне Первой лиги «Рубин» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 40 набранными очками. Команды, которые по итогам сезона займут первое и второе место, выйдут в РПЛ напрямую.
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