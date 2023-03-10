Морган: Линекер должен послать BBC к чёрту. Свобода слова — краеугольный камень демократии

Журналист Пирс Морган заступился за своего коллегу Гари Линекера после того, как BBC отстранила его от участия в программе Match of The Day, в которой он является ведущим, из-за критики правительства.

«Гари Линекер должен послать BBC к чёрту, как я сделал с ITV из-за критики Маркл (Морган открыто критиковал Меган Маркл – супругу принца Гарри, после чего покинул пост ведущего в программе Good Morning Britain. – Прим. «Чемпионата»). Свобода слова – краеугольный камень демократии: в тот момент, когда жители Британии согласятся, чтобы им диктовали, что говорить, а чего нет, демократия умрёт», — написал Морган в «Твиттере».

Ранее Линекер сравнил иммиграционную политику Британии с Германией эпохи нацизма. Причиной стало стремление министров запретить ходатайства о предоставлении убежища всем нелегальным иммигрантам. Игрок заявил, что Великобритания принимает гораздо меньше беженцев, чем другие крупные европейские страны. Он назвал это жестокой политикой, направленной против наиболее уязвимых людей.

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