Опубликованы все нарушения, в которых прокуратура Испании обвинила «Барселону»

Сегодня, 10 марта, прокуратура Испании выдвинула в адрес «Барселоны» обвинение в связи с выплатой клубом € 7,3 млн бывшему руководителю местного судейского департамента Энрике Негрейре. AS опубликовал расшифровку всех нарушений, в которых подозревают «Барселону».
Обвинение было окончательно оформлено в пятницу. Прокуратура выдвинула его в адрес клуба, а также бывших президентов Сандро Роселя и Хосепа Марии Бартомеу. Оба функционера также обвиняются в недобросовестном управлении клубом, а Бартомеу ещё и «в подделке коммерческого документа третьей стороной». Обвинения предъявлены и двум бывшим руководителям клуба — Альберту Солеру и Оскару Грау.
Согласно расследованию, «Барселона» во времена правления Роселя и Бартомеу достигла «строго конфиденциального устного соглашения» с Энрикесом Негрейрой об обмене денежного вознаграждения на действия, направленные в пользу клуба при принятии решений арбитрами.
Компания Энрикеса выставила «счета, которые были отправлены в «Барселону» без предоставления технических консультационных услуг». От «Барселоны» потребовали копии видео, документов или отчётов, по которым была бы видна конкретная консультативная работа. В клубе ответили, что требуемые материалы не найдены. Налоговая проверка установила, что потраченные клубом средства не были напрямую связаны с деловой или профессиональной деятельностью.
С 2001 по 2018 год Негрейра получил от «Барселоны» € 7,3 млн. «Это выплата, не предусмотренная уставом клуба и не одобренная Генеральной ассамблеей, по этому поводу у сторон нет причин для оправдания этих выплат», — сказано в материале.
Сын Энрикеса Негрейры, Хавьер, был нанят в клуб в 2016 году тогдашним менеджером Хосепом Контрерасом с «целью подготовки еженедельных технических отчётов о работе судей по каждому матчу «Барселоны» в Ла Лиге, а также «Барселоны Б» во втором дивизионе. Кроме того, Хавьер проводил последующий анализа каждого матча, оценивая работу арбитров. Бартомеу, Оскар Грау и Альберт Солер, «единственные люди, которые знали об этом, они любой ценой избегали того, чтобы Хавьер был нанят непосредственно в «Барселону», чтобы не ассоциировать его фамилию с клубом», — сказано в заявлении.
В 2018 году Бартомеу принял решение расторгнуть соглашение с Негрейрой после ухода последнего с занимаемой должности.
«Барселона» — «Валенсия». Испанская Примера 2022/2023. 24-й тур:
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