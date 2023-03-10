УЕФА может отстранить «Барселону» от ЛЧ из-за «возможного подрыва репутации турнира» — AS

УЕФА может отстранить «Барселону» от участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов из-за дела Энрикеса Негрейры. Об этом сообщает AS.

Напомним, прокуратура Испании выдвинула обвинения в адрес «Барселоны», которая в период с 2001 по 2018 год заплатила руководителю судейского комитета Испании более € 7 млн. В клубе уверяют, что оплачивали судейские отчёты, а не пытались воздействовать на арбитров.

По сведениям источника, УЕФА может отстранить «Барселону» от Лиги чемпионов, если посчитает, что репутация турнира будет подорвана из-за одного присутствия испанской команды. Организация может наложить запрет на участие «Барселоны» в еврокубках на один сезон до вынесения окончательного вердикта по их судейскому делу.

Видеообзор. «Барселона» — «Валенсия». Испанская Примера 2022/2023. 24-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.