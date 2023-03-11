Компани: у «Манчестер Сити» всегда должен быть топ-тренер, я не такой. Я внизу рейтинга

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, ныне работающий главным тренером в «Бёрнли», ответил на вопрос о возможности ухода на аналогичную должность в стан «горожан».

«Я думаю, что у «Манчестер Сити» всегда должен быть лучший тренер в мире, никак иначе, но это не я. Сегодня у них лучший тренер в мире, надеюсь, что Пеп останется ещё на 10 лет, а если нет, у них должен быть лучший тренер в мире после Гвардиолы. Касаемо меня, то я внизу рейтинга», — приводит слова Компани Goal.

36-летний Компани был футболистом «Манчестер Сити» с 2008 по 2019 год. С лета того же года начал карьеру наставника, заняв роль играющего тренера в «Андерлехте». «Бёрнли» Компани тренирует с лета 2022 года.

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