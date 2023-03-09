Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фергюсон — лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью — второй, Гвардиола — третий

Фергюсон — лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью — второй, Гвардиола — третий
Аудио-версия:
Комментарии

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своём официальном сайте опубликовала рейтинг из лучших главных тренеров в истории футбола.

Лучшим тренером в истории по версии IFFHS стал бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. На втором месте расположился нынешний тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью, на третьем — Хосеп Гвардиола, работающий в «Манчестер Сити».

Рейтинг формировался на основе топ-20 рейтингов за предыдущие 20 лет. За первое место в ежегодном рейтинге в итоговый тренер получал 20 очков, за второе — 19, третье — 18 и так далее. Всего в топе лучших тренеров за всю историю оказалось 50 специалистов, среди которых нашлось место экс-наставникам сборной России Гусу Хиддинку (12), Фабио Капелло (17) и Дику Адвокату (48).

Топ-10 лучших тренеров в истории по версии IFFHS выглядит следующим образом:

  1. Алекс Фергюсон (257 очков);
  2. Жозе Моуринью (242);
  3. Хосеп Гвардиола (221);
  4. Арсен Венгер (211);
  5. Йоахим Лёв (200);
  6. Карло Анчелотти (189);
  7. Висенте дель Боске (175);
  8. Диего Симеоне (168);
  9. Марчелло Липпи (156);
  10. Дидье Дешам (164).
Новость по теме
Канчельскис рассказал, как Фергюсон водил игроков «МЮ» в бар после серии поражений

Фергюсон и игроки «Ман Юнайтед» поздравили де Хеа с рекордом

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023