Фергюсон — лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью — второй, Гвардиола — третий

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своём официальном сайте опубликовала рейтинг из лучших главных тренеров в истории футбола.
Лучшим тренером в истории по версии IFFHS стал бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. На втором месте расположился нынешний тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью, на третьем — Хосеп Гвардиола, работающий в «Манчестер Сити».
Рейтинг формировался на основе топ-20 рейтингов за предыдущие 20 лет. За первое место в ежегодном рейтинге в итоговый тренер получал 20 очков, за второе — 19, третье — 18 и так далее. Всего в топе лучших тренеров за всю историю оказалось 50 специалистов, среди которых нашлось место экс-наставникам сборной России Гусу Хиддинку (12), Фабио Капелло (17) и Дику Адвокату (48).
Топ-10 лучших тренеров в истории по версии IFFHS выглядит следующим образом:
- Алекс Фергюсон (257 очков);
- Жозе Моуринью (242);
- Хосеп Гвардиола (221);
- Арсен Венгер (211);
- Йоахим Лёв (200);
- Карло Анчелотти (189);
- Висенте дель Боске (175);
- Диего Симеоне (168);
- Марчелло Липпи (156);
- Дидье Дешам (164).
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