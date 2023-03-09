Фергюсон — лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью — второй, Гвардиола — третий

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своём официальном сайте опубликовала рейтинг из лучших главных тренеров в истории футбола.

Лучшим тренером в истории по версии IFFHS стал бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. На втором месте расположился нынешний тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью, на третьем — Хосеп Гвардиола, работающий в «Манчестер Сити».

Рейтинг формировался на основе топ-20 рейтингов за предыдущие 20 лет. За первое место в ежегодном рейтинге в итоговый тренер получал 20 очков, за второе — 19, третье — 18 и так далее. Всего в топе лучших тренеров за всю историю оказалось 50 специалистов, среди которых нашлось место экс-наставникам сборной России Гусу Хиддинку (12), Фабио Капелло (17) и Дику Адвокату (48).

Топ-10 лучших тренеров в истории по версии IFFHS выглядит следующим образом:

Алекс Фергюсон (257 очков); Жозе Моуринью (242); Хосеп Гвардиола (221); Арсен Венгер (211); Йоахим Лёв (200); Карло Анчелотти (189); Висенте дель Боске (175); Диего Симеоне (168); Марчелло Липпи (156); Дидье Дешам (164).

Новость по теме Канчельскис рассказал, как Фергюсон водил игроков «МЮ» в бар после серии поражений

Фергюсон и игроки «Ман Юнайтед» поздравили де Хеа с рекордом