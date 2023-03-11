Орлов рассказал, как Дзюба может повлиять на Карпина, чтобы получить вызов в сборную

Комментатор Геннадий Орлов высказался о шансах нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы получить вызов в сборную России.

«Если Артём будет забивать в каждом матче, Карпин хочешь не хочешь — возьмёт его в сборную. Общественность заставит Карпина, чтобы Дзюба был в сборной. Но, в любом случае, состав определяет главный тренер», — приводит слова Геннадия Орлова Sport24.

34-летний Дзюба не вошёл в расширенный состав сборной России из 41 футболиста. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин несколько раз заявлял, что не будет вызывать в сборную полевых игроков старше 30 лет. В первом матче Российской ПРемьер-лиги после возвращения в Россию Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина.