Дасаев: не страшно, что была осечка с «Уралом». «Спартак» настроится и обыграет «Факел»
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Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев поделился ожиданиями от матча красно-белых с воронежским «Факелом» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 11 марта. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Не страшно, что в прошлом туре была осечка с «Уралом». Осечки в футболе бывают. «Спартак» настроится и обыграет «Факел», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Гильермо Абаскаля набрала 37 очков после 18 матчей. «Факел» (14) располагается на 14-й строчке. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (45).
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