Колыванов — о переходе Кузяева в европейский клуб: главное, чтобы у него были предложения

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о желании полузащитника «Зенита» Далера Кузяева продолжить карьеру в европейском чемпионате.
«Главное, чтобы у Кузяева были предложения из заграницы. В принципе, он не такой молодой и уже достаточно опытный футболист, который поиграл за сборную. Понятно, что Далер хочет себя попробовать в каком-нибудь европейском чемпионате. Главное только, чтобы получилось, если такое желание есть. Пойдёт ли там игра или нет, это уже зависит индивидуально от футболиста.
Раньше, к примеру, когда я играл не было таких зарплат как сейчас. Все стремились уехать играть в Европу, ведь футбольная карьера коротка. Кто-то в 30, а кто-то в 33 года заканчивал. Сейчас люди играют уже дольше, медицина стала другая. А раньше, если крестообразные связки рвались, было непонятно, заиграешь ты ещё или нет. Сейчас уже всё поменялось.
Если возвращаться к разговору, что раньше наши футболисты были интереснее европейским клубам. Когда меня покупали, то тогда не только предложение от «Фоджи» было, но и от других клубов. Тогда в Москву за мной приезжали раза 3-4 президент и спортивный директор, разговаривали с руководством «Динамо». Тогда наших футболистов очень хотели забирать в Европу, видимо, мы нравились как игроки. Сейчас для таких трансферов есть, наверное, специальные люди, агенты футболистов. Но, когда клуб реально хочет игрока, тогда может сам президент позвонить или приехать и обговорить все детали», — приводит слова Колыванова Metaratings.
Ранее сообщалось, что Далер Кузяев приостановил переговоры о новом контракте с «Зенитом» из-за желания уехать в Европу. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ-5.
- 11 марта 2023
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