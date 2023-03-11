Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смородская: Салихова сама назвала себя эскортницей, но умной. Что со мной разбираться?

Смородская: Салихова сама назвала себя эскортницей, но умной. Что со мной разбираться?
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская ответила жене экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой на слова о возможном судебном разбирательстве.

«Вы можете поднять интервью «Осторожно Собчак»? Зарема Салихова сама назвала себя эскортницей, но умной. Я её процитировала. Что со мной разбираться? Я больше ничего про неё не сказала», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Ольга Смородская в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявила, что Зарема Салихова «никакой должности в жизни не занимала, у неё должность — рожать детей. Она эскортница». Салихова отреагировала: «Разберусь с Газизовым в судах, потом она ответит».

Новость по теме
Салихова: Смородская — это Мостовой в юбке. Женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023