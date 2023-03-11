Смородская: Салихова сама назвала себя эскортницей, но умной. Что со мной разбираться?

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская ответила жене экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой на слова о возможном судебном разбирательстве.

«Вы можете поднять интервью «Осторожно Собчак»? Зарема Салихова сама назвала себя эскортницей, но умной. Я её процитировала. Что со мной разбираться? Я больше ничего про неё не сказала», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Ольга Смородская в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявила, что Зарема Салихова «никакой должности в жизни не занимала, у неё должность — рожать детей. Она эскортница». Салихова отреагировала: «Разберусь с Газизовым в судах, потом она ответит».