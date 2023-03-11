Коке — о вылете из ЛЧ: вся команда изменила менталитет, сейчас мы видим другой «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке высказался о том, как повлияло на команду неудачное выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Мадридцы заняли последнее место в группе и остались без еврокубков на весеннюю часть сезона.
«Бывают трудные моменты, когда работаешь, но что-то не получается. Но после чемпионата мира наш менталитет изменился. Мы все должны были измениться, чтобы сделать шаг вперёд, потому что ситуация была не очень хорошей. Принятие вылета из еврокубков — это был очень трудный момент. Вся команда изменила менталитет, чтобы поменять ситуацию к лучшему, и я думаю, что сейчас мы видим другой «Атлетико», особенно когда дело доходит до игры. Потому что мы готовы предложить сопернику что-то другое. В начале сезона дела шли не очень хорошо, но я думаю, что мы изменились», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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