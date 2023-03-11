Динияр Билялетдинов рассказал, как «Локомотиву» надо сыграть в гостевом матче с «Ахматом»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча красно-зелёных с «Ахматом» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 11 марта. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Получится интересный матч. «Ахмат» дома играет в атакующий футбол, поэтому «Локомотиву» надо будет аккуратно сыграть в обороне. При этом у «Локомотива» будет мотивация набрать три очка даже на таком непростом выезде.

Трудно сказать, заметно ли новое тренерское влияние. Конец прошлой части сезона был совсем удручающим, но команда неплохо поработала на сборах: физически готова, да и игроки бегут. Надо всё это закрепить и выдать серию [хороших] игр», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.