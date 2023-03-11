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Тен Хаг: Эриксен обязательно сыграет в этом сезоне. Восстановление идёт по плану

Тен Хаг: Эриксен обязательно сыграет в этом сезоне. Восстановление идёт по плану
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о восстановлении полузащитника Кристиана Эриксена. Датчанин получил травму в конце января в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом» (3:1).

«Я думаю, что он обязательно сыграет в этом сезоне. Не могу сейчас сказать, когда и насколько он будет готов, но думаю, что прогресс в его реабилитации заметен. Всё идет по плану, так что мы обязательно его увидим — но не раньше мартовского международного перерыва.

Принимает ли он участие в командных собраниях? Да. Но, конечно же, в данный момент его главная цель — вернуться как можно скорее, потому что нам нужны все игроки», — приводит слова тен Хага 90min.

Ранее ожидалось, что Эриксен вернётся в строй не раньше конца апреля — начала мая.

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