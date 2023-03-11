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«ПСЖ» летом сделает ставку на Мбаппе и ещё четырёх игроков. Среди них нет Месси и Неймара

«ПСЖ» летом сделает ставку на Мбаппе и ещё четырёх игроков. Среди них нет Месси и Неймара
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Французский «ПСЖ» определился с пятёркой футболистов, которых хочет сделать центральным ядром команды после небольшой перестройки состава ближайшим летом. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, в долгосрочные планы «ПСЖ» входят нападающий Килиан Мбаппе, полузащитник Марко Верратти, защитники Нуну Мендеш и Маркиньос, а также голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Примечательно, что в пятёрке не оказалось звёздных форвардов Лионеля Месси и Неймара.

Контракт 35-летнего Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает этим летом. Аргентинец до сих пор не определился со своим будущим. Соглашение 31-летнего Неймара с парижанами действует до 2025 года. Ранее в СМИ появлялись слухи о его возможном переходе в «Челси» летом.

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