Коке — о Депае: он необыкновенный парень, профессионал. Он привнёс хорошее настроение
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке поделился мнением о новичке команды, нападающем Мемфисе Депае. Игрок сборной Нидерландов в январе перешёл в команду Диего Симеоне из «Барселоны».
«Мемфис — очень своеобразный человек. Он необыкновенный парень. Он профессионал, и я думаю, что он уже пригодился команде. Он очень быстро набрал форму. Помимо того, что он забивает голы, я могу сказать, что он привнёс в раздевалку то хорошее настроение, которое всегда испытывает за пределами поля», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.
29-летний Мемфис Депай после перехода в «Атлетико» провёл пять матчей в чемпионате Испании и забил три гола. Контракт футболиста с новым клубом рассчитан на 2,5 года.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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