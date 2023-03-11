Месси ведёт переговоры только с «ПСЖ». «Интер Майми» может подписать его только через год

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси ведёт переговоры о своём будущем только с парижанами. Об этом сообщает Ole.

По информации источника, аргентинец хочет продолжать играть в Европе, а «ПСЖ» — единственная команда, с которой сторона игрока ведёт переговоры о контракте. Парижане предложили Месси продлить соглашение ещё на один сезон. «Интер Майами», который также заинтересован в приглашении звезды, может рассчитывать на переход аргентинца только летом 2024 года, после Кубка Америки.

Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщил, что «Интер Майами» и «ПСЖ» сделали Месси свои предложения, а футболист примет решение о своём будущем в ближайшие несколько недель.

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