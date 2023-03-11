Тони Кроос — шестой легионер в истории, сыгравший 400 матчей за «Реал»

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос вышел на поле в проходящем в эти минуты матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:0, идёт первый тайм). Эта встреча стала 400-й для немца в составе «Королевского клуба» во всех турнирах. Кроос стал шестым иностранцем в истории, сыгравшим за «Реал» 400 и более матчей. Об этом сообщает Opta Sports.

До Тони Крооса отметка в 400 и более матчей за мадридский «Реал» покорялась португальцу Криштиану Роналду (438), хорвату Луке Модричу (471), бразильцам Роберто Карлосу (527) и Марсело (546), а также французу Кариму Бензема (632).

Примечательно, что Модрич и Бензема также продолжают выступать за «Реал».

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