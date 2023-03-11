Коке высказался о возвращении Гризманна в «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке рассказал о возвращении нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны».

«Антуану было очень трудно вернуться. Он хорошо это объяснил. Его возвращение было непростым после отъезда в Барселону и после всего, что произошло. Люди очень любили его, но он ушёл. Он знал, что должен отдать всё за этот шанс, он должен был молчать и работать, чтобы вернуть любовь людей.

И я верю, что своей работой, своими усилиями, своей жертвой он делает это. Надеюсь, он сможет сохранить ту форму, которую имеет, потому что для нас это очень важно. С моей точки зрения, он один из лучших игроков в нашей команде и один из лучших игроков в мире. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.