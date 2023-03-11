«Реал» — «Эспаньол»: Милитао вывел хозяев вперёд

Бразильский защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао вывел свою команду вперёд в проходящем в эти минуты в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:1).

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На восьмой минуте матча нападающий гостей Хоселу получил точную передачу в штрафной площади хозяев и переправил мяч в ворота мадридского «Реала», выведя свою команду вперёд. На 22-й минуте нападающий «Реала» Винисиус Жуниор завершил свой проход по флангу ударом в створ ворот, который стал результативным (1:1). На 39-й минуте защитник хозяев Эдер Милитао замкнул головой подачу с углового, выведя свою команду вперёд.

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Перед началом матча «Реал» занимал вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после 24 сыгранных матчей 53 очка. В активе «Эспаньола», располагавшегося на 13-м месте, было 27 очков.