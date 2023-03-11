Конец интриги в Испании? Игроки «Реала» шутили над «Барсой», но теперь между ними пропасть

«Барселона» близка к первой победе в чемпионате Испании за четыре года. Команда Хави опережает в турнирной таблице Примеры мадридский «Реал» на девять очков за 14 туров до конца сезона. Помешать каталонцам взять золото может только собственный провал. Хотя ещё недавно некоторые думали, что вся борьба – впереди.

Во встрече 23-го тура «Барса» в гостях уступила «Альмерии» (0:1), а «Реал» на характере добыл ничейный результат в дерби с «Атлетико» (1:1). Разница между командами сократилась до семи очков, что развеселило футболистов «Королевского клуба».

По сообщениям The Athletic, игроки «Реала» оживлённо обсуждали в WhatsApp поражение «Барселоны» от аутсайдера Примеры, подшучивая по этому поводу. Несколько игроков команды на условиях анонимности сообщили источнику, что они уверены в том, что смогут защитить звание чемпиона Испании. Также проигрыш «Барселоны» обрадовал тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти. Их раздражала критика после ничьей с «Атлетико», тогда как разгром «Ливерпуля» на «Энфилде» (5:2) в рамках Лиги чемпионов, по мнению тренеров, обсуждался недостаточно громко.

Карло Анчелотти Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Учитывая чемпионский характер «Реала» и постоянные героические камбэки команды, вера в самих себя выглядела обоснованной. Однако уже в следующем матче мадридцы встретились с «Барсой» в рамках Кубка Испании – и проиграли. Каталонцы одержали гостевую победу (1:0), сыграв в непривычном для себя стиле. «Барса» владела мячом рекордно малое количество времени (35,3%, худший процент за девять лет). Но это, скорее, стоит занести в актив команде Хави: умение перестроиться во время матча, проведя игру в неудобной манере и добыв результат – признак класса. Да, «Реал» контролировал игру, но ни разу не пробил в створ – «Барселона» не позволила создать угрозу у своих ворот.

И в следующем туре чемпионата Испании мадридцы снова оступились – на этот раз в гостях не сумев переиграть «Бетис» (0:0), а «Барса» минимально обыграла дома «Валенсию». Каталонцы в восьмой раз в текущем сезоне одержали победу со счётом 1:0. Это рекорд для «Барсы» в истории чемпионатов Испании. За 24 тура команда треть своих встреч завершала с минимальным счётом. Что это: прагматизм, умение добиться результата при минимальных энергозатратах, плохая реализация или везение?

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Хави главный тренер «Барселоны» «Барселона» выиграла, но нам следует быть самокритичными и улучшать многие вещи. «Барса» должна играть лучше, лучше понимать игру и делать шаг вперёд. Мы должны были убить игру после 1:0, но сделали её тяжёлой из-за собственных ошибок. «Барселона» — самый сложный клуб в мире, здесь недостаточно просто победить, нужно превосходить соперника».

Как бы то ни было, «Барселона» идёт за чемпионским титулом. «Реал» же конкретно забуксовал: из последних пяти матчей в чемпионате команда победила всего в двух, один раз сыграла вничью и дважды уступила. Неплохой график для клуба, борющегося за еврокубки, но никак не для чемпиона. По сообщениям The Athletic, Анчелотти понимает, что покинет «Реал», если клуб не завоюет трофеи в текущем сезоне. При этом он отмечал, что летом 2022 года команде были необходимы трансферы, но руководство не согласилось с его позицией. К тому же боссы клуба выражали недовольство тактикой мадридцев в кубковой встрече с «Барсой»: им не понравилось отсутствие у «Реала» плана Б. Они также не поняли выхода в основе возрастных Луки Модрича и Тони Крооса в физически тяжёлой игре.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Возникает вопрос: если «Реал» действительно ничего не выиграет, что сделает владелец клуба Флорентино Перес? Снова свалит всю вину на тренера либо оставит итальянского специалиста ещё на год, дав доработать ему до конца контракта? Но Карло может не беспокоиться за будущее: у него уже есть устные договорённости о работе в сборной Бразилии. Однако он не теряет позитива в отношении чемпионских амбиций «Реала» в текущем сезоне.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Есть ли шансы на победу в Ла Лиге? Да, это возможно. Это не нереально. Это очень сложно, но можно не сомневаться, что мы будем бороться до конца».

Однако итальянский специалист остался недоволен действиями команды в последних встречах: «Я больше расстроен, чем зол. Это влияет на нас. Команда такого уровня не может так мало забивать в трёх матчах. Это сильно влияет не только на меня, но и на игроков, потому что у «Реала» есть мастерство, необходимое для того, чтобы забивать голы. Мы всегда это делали. Считаю, проблема заключается в том, что нам не хватает эффективности».

Единственный случай, когда команда становилась чемпионом Испании, уступая девять очков лидеру, произошёл в сезоне-1998/1999. Этим клубом стала как раз «Барселона», отстававшая от «Мальорки». Но в итоге команда Луи ван Гала перевернула ситуацию в таблице и завоевала титул (стоит отметить, что «Барса» поднялась на первое место уже к 19-му туру). Сможет ли «Реал» повторить подвиг сине-гранатовых или в чемпионате Испании уже всё решено? Помочь мадридцам может победа в «эль класико» на «Спотифай Камп Ноу» 19 марта.