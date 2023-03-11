Смольников после матча с «Ахматом» поругался с Миранчуком, Игоря удерживал Кузьмичёв

Защитник «Локомотива» Игорь Смольников по окончании матча с «Ахматом» (1:0) повздорил с полузащитником своей команды Антоном Миранчуком. Футболисты обменялись репликами в адрес друг друга, Смольников хотел продолжить общение с Миранчуком вблизи, но его остановил Иван Кузьмичёв.

Фото: Трансляция матча

«Локомотив» играл в меньшинстве с 20-й минуты, когда вторую жёлтую карточку получил Станислав Магкеев. На 60-й минуте вторую жёлтую получил Максим Ненахов, поэтому железнодорожники играли вдевятером.

Смольников стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года, подписав соглашение до конца сезона. Первую часть сезона защитник выступал за «Торпедо», но расторг с командой контракт.

«Локомотив» набрал 19 очков и занимает в турнирной таблице 13-е место.