Смольников после матча с «Ахматом» поругался с Миранчуком, Игоря удерживал Кузьмичёв
Поделиться
Защитник «Локомотива» Игорь Смольников по окончании матча с «Ахматом» (1:0) повздорил с полузащитником своей команды Антоном Миранчуком. Футболисты обменялись репликами в адрес друг друга, Смольников хотел продолжить общение с Миранчуком вблизи, но его остановил Иван Кузьмичёв.
Фото: Трансляция матча
«Локомотив» играл в меньшинстве с 20-й минуты, когда вторую жёлтую карточку получил Станислав Магкеев. На 60-й минуте вторую жёлтую получил Максим Ненахов, поэтому железнодорожники играли вдевятером.
Смольников стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года, подписав соглашение до конца сезона. Первую часть сезона защитник выступал за «Торпедо», но расторг с командой контракт.
«Локомотив» набрал 19 очков и занимает в турнирной таблице 13-е место.
Комментарии
- 11 марта 2023
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
19:02
-
19:02
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:49
-
18:44
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:20
-
18:17
-
18:12
-
17:59
-
17:58
-
17:58
-
17:53
-
17:50
-
17:39
-
17:33
-
17:32
-
17:25
-
17:25
-
17:24
-
17:24
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
17:07
-
17:04
Партнерский контент