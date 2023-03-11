Президент РПЛ высказался о судейских ошибках после возобновления чемпионата

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о спорном эпизоде в матче 19-го тура между «Спартаком» и «Факелом» (3:2). Во втором туре подряд не был засчитан гол форварда красно-белых Александра Соболева.

«Фол Литвинова? Не видел повтор, но мне тоже показалось, что был. Я не буду выделять матчи «Спартака». В целом судьям пора включиться в чемпионат, потому что, хоть я и не ЭСК, достаточно ошибок. Все понимаем, что первые матчи — волнение после сборов, но хотелось бы, чтобы ошибок было меньше», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» в 19 матчах чемпионата России набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице второе место. У «Зенита» 45 очков и игра в запасе.