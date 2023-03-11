Георгий Джикия — о «Спартаке»: погоня за «Зенитом» продолжается
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Капитан и центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, продолжается ли гонка за лидирующим в Российской Премьер-Лиге «Зенитом» после победы над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура чемпионата.
«Погоня за «Зенитом» продолжается? Продолжается», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
По итогам тура «Спартак» набрал 40 очков и закрепился на второй строчке российского чемпионата. «Факел», у которого 14 очков, остался на 14-м месте в зоне вылета. В следующем туре красно-белые сыграют с «Оренбургом», а воронежский клуб с «Сочи». Обе игры пройдут 18 марта.
Новость по темеПромес: от «Зенита» пять очков, свой матч они не сыграли. «Спартак» в гонке за титул
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