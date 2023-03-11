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Валерий Кечинов назвал главную проблему «Спартака»

Валерий Кечинов назвал главную проблему «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру московского клуба в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2).

«Если в атаке «Спартак» выглядит очень убедительно, играет зрелищно и результативно, то игра в обороне оставляет желать лучшего. Видны проблемы, футболисты теряют позицию и концентрацию — отсюда все пропущенные мячи.

Повели 2:0 — тут идёт атака, футболист теряет позицию, и просто расстреливают. Так нельзя играть в обороне. В обороне предстоит провести ещё много работы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам тура «Спартак» набрал 40 очков и закрепился на второй строчке российского чемпионата. «Факел», у которого 14 очков, остался на 14-м месте в зоне вылета. В следующем туре красно-белые сыграют с «Оренбургом», а воронежский клуб с «Сочи». Обе игры пройдут 18 марта.

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