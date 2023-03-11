Мама Промеса: надеюсь, Квинси останется в «Спартаке» на много лет, горжусь им
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Мама форварда «Спартака» Квинси Промеса отреагировала на 101-й мяч, который её сын забил в составе московской команды.
«Невероятно горжусь своим сыном. Надеюсь, он останется в «Спартаке» на много лет, чтобы забить много голов. Сколько? Ещё триста!» — сказала мама Промеса в видео, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.
«Спартак» в 19 матчах чемпионатах России набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице второе место. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 45 очков и имеющий матч в запасе. Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга побеждал в РПЛ четыре предыдущих сезона.
В матче с «Факелом» (3:2) Промесу покорились 100-й и 101-й мячи в составе «Спартака». Он выступает за команду с 2014 года (с 2018-го по 2021-й играл в других клубах).
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