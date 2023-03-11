Промес забил 101 гол за «Спартак»! Выбирайте лучший из лучших

История творится на наших глазах: Квинси Промес забил 100-й (и тут же 101-й) гол за «Спартак» – рекордный мяч отправил в ворота «Факела» в 19-м туре РПЛ.
Сейчас нидерландцу уже 31 год, а девять лет назад он приехал в Москву совсем молодым игроком. За это время Квинси окреп, съездил в Европу и вернулся туда, где уже по праву считается легендой. Многие из 100 голов Промеса получились по-настоящему красивыми. Давайте выберем лучший! Ниже — рейтинг из самых запоминающихся мячей Квинси.
В ходе голосования голы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Спартак» — «Севилья» — 5:1
17 октября 2017 года, 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов
Исторический матч «Спартака» в еврокубках. Пятый мяч в ворота «Севильи» на счету Промеса: вбежал в штрафную с левого фланга, обыграл двух соперников и точно попал между защитниками в дальний нижний угол. Такие не берутся.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
«Динамо» — «Спартак» — 0:2
6 марта 2022 года, 20-й тур РПЛ
Радиоуправляемый удар – это о прошлогоднем голе Промеса в ворота «Динамо». Обыграл несколько игроков обороны и феноменально пробил в дальнюю девятку. Есть ли на свете вратарь, который такое потащит?
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на YouTube-канале РПЛ.
«Анжи» — «Спартак» — 1:4
8 апреля 2018 года, 25-й тур РПЛ
Забег по флангу или полуфлангу с небольшим смещением и ударом – кажется, этот трюк Промеса давно известен. Но как ему противостоять, знают немногие. Квинси одним из таких фокусов убрал «Анжи» – мяч, посланный в девятку, оказался победным.
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на YouTube-канале РПЛ.
«Спартак» — «Терек» — 3:0
17 мая 2017 года, 29-й тур РПЛ
Квинси просочился сквозь защиту тогда ещё «Терека» и, не сближаясь с соперником, сильно пробил в дальний угол. Удар мяча в штангу добавил элегантности мощному проходу.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
«Оренбург» — «Спартак» — 1:3
16 сентября 2016 года, 7-й тур РПЛ
Искусственное покрытие? Да какая разница! Синтетика в Оренбурге не помешала голландцу от души приложиться с дальней дистанции и забить практически в девятку.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
«Спартак» — «Рубин» — 1:0
26 апреля 2015 года, 25-й тур РПЛ
Обыграл троих на нескольких метрах, вошёл в штрафную, сильно вложил в ворота – это всё про гол Промеса в ворота «Рубина» на последних минутах домашнего матча. Важная победа!
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на YouTube-канале РПЛ.
«Спартак» — «Локомотив» — 3:4
19 августа 2017 года, 7-й тур РПЛ
Гол в ворота железнодорожников стал украшением дерби, хоть приемлемого результата красно-белым и не принёс. Промес слева влетел в штрафную, убежав от Игнатьева, усадил Кверквелию на газон и зарядил в дальний угол.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
«Спартак» — «Ростов» — 2:0
5 мая 2018 года, 29-й тур РПЛ
Изящный гол от начала и до конца: Промес вбежал в штрафную, под давлением отдал пас на Ханни, а тот элегантно вернул мяч пяткой. Далее дело техники – в касание в ближний угол!
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
«Спартак» — «Динамо» — 2:1
29 мая 2022 года, финал Кубка России
Этот гол принёс «Спартаку» Кубок России. Промес стартовал со своей половины, получил пас от Соболева, убежал от защитников, обыграл Шунина и катнул в пустые. Атака проходила на бешеной скорости, и любое лишнее касание могло оказаться фатальным.
К сожалению, из-за проблем с авторскими правами мы не можем добавить сюда видео гола. Но вы можете легко его найти!
«Спартак» — «Амкар» — 3:3
30 мая 2015 года, 30-й тур РПЛ
Получил мяч, разогнался и метров с 30 мощно шарахнул по воротам «Амкара». На повторе сложилось ощущение, что мяч прошёл через вратаря, будто он голограмма!
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на YouTube-канале РПЛ.
«Спартак» — «Уфа» — 3:1
5 ноября 2017 года, 16-й тур РПЛ
Кручёный удар в дальний гол – один из самых красивых сюжетов для гола. Промес забивал и такие. Например, Квинси положил такой «Уфе», параллельно убрав Стоцкого со своего пути.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
«Амкар» — «Спартак» — 1:3
22 августа 2015 года, 6-й тур РПЛ
Непростой удар с подкруткой под перекладину в исполнении Промеса стал победным для «Спартака» в матче с «Амкаром». Настоящее украшение игры!
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на YouTube-канале РПЛ.
«Крылья Советов» — «Спартак» — 0:2
9 августа 2015 года, 4-й тур РПЛ
Прямой гол со штрафного – отдельная красота. Промес забивает и такие – например, в ворота «Крыльев Советов». Этот забитый мяч уникален ещё и тем, что полетел не в верхний угол. а практически опустился в нижний, перелетев стенку.
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на YouTube-канале РПЛ.
«Спартак» — «Химки» — 3:1
11 сентября 2021 года, 7-й тур РПЛ
После возвращения в Россию Промес не стал хуже. В этой ажурной атаке «Спартака» Квинси просто завершил красивую комбинацию. Но менее крутым от этого этот гол не стал.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
«Спартак» — «Урал» — 5:1
18 марта 2021 года, 23-й тур РПЛ
Тот редкий момент, когда Промес забил с места, без разбега и скорости. Квинси получил пас в штрафной, качнул защиту, переложил мяч и с левой зарядил по воротам «Урала».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
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