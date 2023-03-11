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Квинси Промес забил 101-й гол за «Спартак», видео лучших мячей футболиста, рейтинг, РПЛ, Кубок России, Лига чемпионов

Промес забил 101 гол за «Спартак»! Выбирайте лучший из лучших
Константин Кринский Михаил Рождественский
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Квинси Промес забил 101-й гол за «Спартак»
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Отобрали 15 самых красивых мячей, забитых Квинси за красно-белых.

История творится на наших глазах: Квинси Промес забил 100-й (и тут же 101-й) гол за «Спартак» – рекордный мяч отправил в ворота «Факела» в 19-м туре РПЛ.

Сейчас нидерландцу уже 31 год, а девять лет назад он приехал в Москву совсем молодым игроком. За это время Квинси окреп, съездил в Европу и вернулся туда, где уже по праву считается легендой. Многие из 100 голов Промеса получились по-настоящему красивыми. Давайте выберем лучший! Ниже — рейтинг из самых запоминающихся мячей Квинси.

В ходе голосования голы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 101 гол Промеса за «Спартак»
«Спартак» — «Севилья» — 5:1
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
1 место

«Спартак» — «Севилья» — 5:1

17 октября 2017 года, 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур
17 октября 2017, вторник. 21:45 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
5 : 1
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Промес – 18'   1:1 Кьер – 30'   2:1 Мельгарехо – 58'   3:1 Глушаков – 67'   4:1 Адриано – 74'   5:1 Промес – 90'

Исторический матч «Спартака» в еврокубках. Пятый мяч в ворота «Севильи» на счету Промеса: вбежал в штрафную с левого фланга, обыграл двух соперников и точно попал между защитниками в дальний нижний угол. Такие не берутся.

ВИДЕО ГОЛА

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Динамо» — «Спартак» — 0:2
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
2 место

«Динамо» — «Спартак» — 0:2

6 марта 2022 года, 20-й тур РПЛ

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
06 марта 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Николсон – 26'   0:2 Промес – 37'
Удаления: Варела – 45+3' / нет

Радиоуправляемый удар – это о прошлогоднем голе Промеса в ворота «Динамо». Обыграл несколько игроков обороны и феноменально пробил в дальнюю девятку. Есть ли на свете вратарь, который такое потащит?

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на YouTube-канале РПЛ.

«Анжи» — «Спартак» — 1:4
Фото: vk.com/fc_anji
3 место

«Анжи» — «Спартак» — 1:4

8 апреля 2018 года, 25-й тур РПЛ

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
08 апреля 2018, воскресенье. 19:00 МСК
Анжи
Махачкала
Окончен
1 : 4
Спартак М
Москва
0:1 Промес – 10'   0:2 Промес – 14'   0:3 Промес – 27'   1:3 Лескано – 36'   1:4 Кутепов – 56'

Забег по флангу или полуфлангу с небольшим смещением и ударом – кажется, этот трюк Промеса давно известен. Но как ему противостоять, знают немногие. Квинси одним из таких фокусов убрал «Анжи» – мяч, посланный в девятку, оказался победным.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на YouTube-канале РПЛ.

«Спартак» — «Терек» — 3:0
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

«Спартак» — «Терек» — 3:0

17 мая 2017 года, 29-й тур РПЛ

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
17 мая 2017, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 0
Терек
Грозный
1:0 Глушаков – 15'   2:0 Глушаков – 19'   3:0 Промес – 74'

Квинси просочился сквозь защиту тогда ещё «Терека» и, не сближаясь с соперником, сильно пробил в дальний угол. Удар мяча в штангу добавил элегантности мощному проходу.

ВИДЕО ГОЛА

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Оренбург» — «Спартак» — 1:3
Фото: vk.com/fcorenburg
5 место

«Оренбург» — «Спартак» — 1:3

16 сентября 2016 года, 7-й тур РПЛ

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
16 сентября 2016, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Промес – 2'   1:1 Георгиев – 41'   1:2 Промес – 66'   1:3 Джано – 69'

Искусственное покрытие? Да какая разница! Синтетика в Оренбурге не помешала голландцу от души приложиться с дальней дистанции и забить практически в девятку.

ВИДЕО ГОЛА

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Спартак» — «Рубин» — 1:0
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
6 место

«Спартак» — «Рубин» — 1:0

26 апреля 2015 года, 25-й тур РПЛ

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
26 апреля 2015, воскресенье. 13:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Промес – 90+1'

Обыграл троих на нескольких метрах, вошёл в штрафную, сильно вложил в ворота – это всё про гол Промеса в ворота «Рубина» на последних минутах домашнего матча. Важная победа!

ВИДЕО ГОЛА

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на YouTube-канале РПЛ.

«Спартак» — «Локомотив» — 3:4
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
7 место

«Спартак» — «Локомотив» — 3:4

19 августа 2017 года, 7-й тур РПЛ

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
19 августа 2017, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 4
Локомотив М
Москва
1:0 Глушаков – 30'   2:0 Адриано – 43'   2:1 Баринов – 48'   2:2 Миранчук – 68'   2:3 Коломейцев – 83'   2:4 Фернандеш – 90+1'   3:4 Промес – 90+2'
Удаления: Самедов – 45+1' / нет

Гол в ворота железнодорожников стал украшением дерби, хоть приемлемого результата красно-белым и не принёс. Промес слева влетел в штрафную, убежав от Игнатьева, усадил Кверквелию на газон и зарядил в дальний угол.

ВИДЕО ГОЛА

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Спартак» — «Ростов» — 2:0
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
8 место

«Спартак» — «Ростов» — 2:0

5 мая 2018 года, 29-й тур РПЛ

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
05 мая 2018, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мельгарехо – 79'   2:0 Промес – 84'
Удаления: нет / Байрамян – 90+3'

Изящный гол от начала и до конца: Промес вбежал в штрафную, под давлением отдал пас на Ханни, а тот элегантно вернул мяч пяткой. Далее дело техники – в касание в ближний угол!

ВИДЕО ГОЛА

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Спартак» — «Динамо» — 2:1
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
9 место

«Спартак» — «Динамо» — 2:1

29 мая 2022 года, финал Кубка России

Кубок России. Финал
29 мая 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Соболев – 10'   1:1 Захарян – 55'   2:1 Промес – 72'

Этот гол принёс «Спартаку» Кубок России. Промес стартовал со своей половины, получил пас от Соболева, убежал от защитников, обыграл Шунина и катнул в пустые. Атака проходила на бешеной скорости, и любое лишнее касание могло оказаться фатальным.

К сожалению, из-за проблем с авторскими правами мы не можем добавить сюда видео гола. Но вы можете легко его найти!

«Спартак» — «Амкар» — 3:3
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
10 место

«Спартак» — «Амкар» — 3:3

30 мая 2015 года, 30-й тур РПЛ

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
30 мая 2015, суббота. 13:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 3
Амкар
Пермь
0:1 Прудников – 16'   0:2 Пеев – 44'   1:2 Промес – 65'   2:2 Кротов – 72'   2:3 Бутко – 86'   3:3 Промес – 90+1'

Получил мяч, разогнался и метров с 30 мощно шарахнул по воротам «Амкара». На повторе сложилось ощущение, что мяч прошёл через вратаря, будто он голограмма!

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на YouTube-канале РПЛ.

«Спартак» — «Уфа» — 3:1
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
11 место

«Спартак» — «Уфа» — 3:1

5 ноября 2017 года, 16-й тур РПЛ

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Игбун – 10'   1:1 Фернандо – 37'   2:1 Промес – 63'   3:1 Адриано – 79'

Кручёный удар в дальний гол – один из самых красивых сюжетов для гола. Промес забивал и такие. Например, Квинси положил такой «Уфе», параллельно убрав Стоцкого со своего пути.

ВИДЕО ГОЛА

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Амкар» — «Спартак» — 1:3
Фото: Александр Кузьмин, «Чемпионат»
12 место

«Амкар» — «Спартак» — 1:3

22 августа 2015 года, 6-й тур РПЛ

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
22 августа 2015, суббота. 15:00 МСК
Амкар
Пермь
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Мовсисян – 20'   0:2 Промес – 66'   0:3 Промес – 71'   1:3 Гол – 78'

Непростой удар с подкруткой под перекладину в исполнении Промеса стал победным для «Спартака» в матче с «Амкаром». Настоящее украшение игры!

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на YouTube-канале РПЛ.

«Крылья Советов» — «Спартак» — 0:2
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
13 место

«Крылья Советов» — «Спартак» — 0:2

9 августа 2015 года, 4-й тур РПЛ

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
09 августа 2015, воскресенье. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Спартак
Москва
0:1 Промес – 5'   0:2 Промес – 52'

Прямой гол со штрафного – отдельная красота. Промес забивает и такие – например, в ворота «Крыльев Советов». Этот забитый мяч уникален ещё и тем, что полетел не в верхний угол. а практически опустился в нижний, перелетев стенку.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно на YouTube-канале РПЛ.

«Спартак» — «Химки» — 3:1
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
14 место

«Спартак» — «Химки» — 3:1

11 сентября 2021 года, 7-й тур РПЛ

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
11 сентября 2021, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
1:0 Айртон – 25'   2:0 Промес – 48'   3:0 Понсе – 68'   3:1 Глушаков – 89'

После возвращения в Россию Промес не стал хуже. В этой ажурной атаке «Спартака» Квинси просто завершил красивую комбинацию. Но менее крутым от этого этот гол не стал.

ВИДЕО ГОЛА

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Спартак» — «Урал» — 5:1
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
15 место

«Спартак» — «Урал» — 5:1

18 марта 2021 года, 23-й тур РПЛ

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
18 марта 2021, четверг. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Дж. Ларссон – 12'   2:0 Промес – 26'   3:0 Соболев – 45+2'   3:1 Бикфалви – 55'   4:1 Дж. Ларссон – 57'   5:1 Соболев – 90+7'

Тот редкий момент, когда Промес забил с места, без разбега и скорости. Квинси получил пас в штрафной, качнул защиту, переложил мяч и с левой зарядил по воротам «Урала».

ВИДЕО ГОЛА

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

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Теги Футбол РПЛ ФК Спартак Квинси Промес •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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