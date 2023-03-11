Промес забил 101 гол за «Спартак»! Выбирайте лучший из лучших

История творится на наших глазах: Квинси Промес забил 100-й (и тут же 101-й) гол за «Спартак» – рекордный мяч отправил в ворота «Факела» в 19-м туре РПЛ.

Сейчас нидерландцу уже 31 год, а девять лет назад он приехал в Москву совсем молодым игроком. За это время Квинси окреп, съездил в Европу и вернулся туда, где уже по праву считается легендой. Многие из 100 голов Промеса получились по-настоящему красивыми. Давайте выберем лучший! Ниже — рейтинг из самых запоминающихся мячей Квинси.

В ходе голосования голы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.