«Могу представить, верю СМИ». Экс-игрок «Химок» Кухарчук — о конфликте Гогниева с игроками

Бывший полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о возможном конфликте между главным тренером клуба Спартаком Гогниевым и футболистами подмосковной команды — защитником Дмитрием Тихим и полузащитником Аязом Гулиевым. Первым об этом сообщил «Чемпионат».
«С какими эмоциями воспринимаю новости, которые приходят из «Химок»? Не особо слежу за «Химками». Пусть с этим разбирается руководство клуба. Могу ли представить, что описанная в СМИ история про Гогниева и Гулиева могла произойти? Я был в «Химках» и могу представить, что такое могло произойти. Верю тому, что пишут в СМИ. Я был в «Химках», я знаю, как там бывает. Плюс-минус вот так и бывает. Какие-то постоянные интриги и такие нефутбольные моменты вокруг клуба. Сейчас в первую очередь думаю о «Торпедо», а не о «Химках», — приводит слова Кухарчука «Спорт-экспресс».
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