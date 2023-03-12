«Могу представить, верю СМИ». Экс-игрок «Химок» Кухарчук — о конфликте Гогниева с игроками

Бывший полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о возможном конфликте между главным тренером клуба Спартаком Гогниевым и футболистами подмосковной команды — защитником Дмитрием Тихим и полузащитником Аязом Гулиевым. Первым об этом сообщил «Чемпионат».

«С какими эмоциями воспринимаю новости, которые приходят из «Химок»? Не особо слежу за «Химками». Пусть с этим разбирается руководство клуба. Могу ли представить, что описанная в СМИ история про Гогниева и Гулиева могла произойти? Я был в «Химках» и могу представить, что такое могло произойти. Верю тому, что пишут в СМИ. Я был в «Химках», я знаю, как там бывает. Плюс-минус вот так и бывает. Какие-то постоянные интриги и такие нефутбольные моменты вокруг клуба. Сейчас в первую очередь думаю о «Торпедо», а не о «Химках», — приводит слова Кухарчука «Спорт-экспресс».