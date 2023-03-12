Тукманов: жаль, что «Торпедо» проиграло. Ошибка вратаря привела к такому результату
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов оценил игру автозаводцев в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:1).
«Ошибка вратаря Довбни привела к тому, что «Торпедо» потерпело поражение. Команда играла с желанием, упрекнуть автозаводцев по большому счёту не в чем. Результат, к сожалению, получился отрицательным. Игра новичков команды? Сложно по одной игре оценить того же бразильца Жажу. Надо посмотреть на него ещё в нескольких играх. Жаль, что «Торпедо» проиграло», — сказал Тукманов в интервью «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав семь очков. «Урал» находится на десятом месте с 25 очками.
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