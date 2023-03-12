Шавло — о победе «Спартака» над «Факелом»: при счёте 2:0 красно-белые расслабились

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:2).
«Начало матча было ожидаемым, «Спартак» атаковал, а «Факел» оборонялся большим количеством. После счёта 2:0 красно-белые расслабились, пропустили необязательный гол. С такой командой такого не должно происходить. С пенальти был непонятный момент. Пруцев пятился, но его мяч перелетал, и не было акцентированного удара. Потом было тяжело после 2:2. Против таких команд, как «Факел», тяжело играть. Найти продуктивный момент в таких матчах очень сложно. «Спартак» много играл поперёк и где-то с этим перебарщивал. «Факел» высоко поднимался, и можно было продольными передачами отдавать пас нападающим. Для зрителей такой сюжет интересный, а для тренерского штаба – не очень.
100-й и 101-й мячи Промеса за «Спартак»? Квинси всегда старается, атакует, забивает. Он лидер команды на данный момент. Хочется его поздравить с таким достижением, Промес заслужил это.
Почему был отменён гол Соболева в первом тайме? Трудно это понять. Судья объяснил этот момент и сказал, что, когда Джикия выиграл мяч вверху, было нарушение. Это то, что я понял.
«Спартак» заслужил победу. Команда играла хорошо, «Спартак» даже ничью не заслуживал, но и «Факел» не заслужил поражения. Воронежцы бились, но сил не хватило. Класс игроков «Спартака» другой», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».
- 12 марта 2023
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