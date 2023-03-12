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Александр Соболев: всегда готов ехать в сборную. Для меня честь представлять Россию

Александр Соболев: всегда готов ехать в сборную. Для меня честь представлять Россию
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

«Я всегда готов ехать в сборную. Если попаду в окончательный список, то, конечно, полечу в Тегеран. Сборная есть сборная. Это команда нашей страны. Мне не так важно, с кем играть.

Как находим мотивацию на матчи в Азии? Я всегда мотивирован. Повторюсь, это сборная нашей страны. Туда хотят попасть все. Никакая дополнительная мотивация не нужна. Товарищеская игра или официальная — нет разницы. Для меня честь представлять Россию», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России планирует провести товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

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