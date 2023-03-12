Александр Соболев: всегда готов ехать в сборную. Для меня честь представлять Россию
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.
«Я всегда готов ехать в сборную. Если попаду в окончательный список, то, конечно, полечу в Тегеран. Сборная есть сборная. Это команда нашей страны. Мне не так важно, с кем играть.
Как находим мотивацию на матчи в Азии? Я всегда мотивирован. Повторюсь, это сборная нашей страны. Туда хотят попасть все. Никакая дополнительная мотивация не нужна. Товарищеская игра или официальная — нет разницы. Для меня честь представлять Россию», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сборная России планирует провести товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
Комментарии
- 12 марта 2023
-
11:48
-
11:45
-
11:25
-
11:24
-
11:24
-
11:10
-
11:05
-
10:55
-
10:51
-
10:50
-
10:47
-
10:25
-
10:23
-
10:21
-
10:02
-
10:01
-
09:50
-
09:45
-
09:39
-
09:37
-
09:27
-
09:12
-
07:00
-
04:48
-
04:36
-
03:25
-
02:28
-
01:43
-
01:21
-
00:55
-
00:43
-
00:36
-
00:32
-
00:29
-
00:18
Партнерский контент