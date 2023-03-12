Зиньковский: Литвинов поздравил Соболева с 44-м голом за «Спартак». А его как раз отменили
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об отменённом голе нападающего Александра Соболева в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:2).
«Пограничный эпизод с отменённым голом. Мне показалось, что был блок… Могли поставить штрафной, а могли и не поставить. Всё нормально. Главное, что мы выиграли.
В раздевалке шутили: Литвинов поздравил Соболева с 44-м забитым голом за «Спартак». А у него как раз 43-й и 44-й голы отменили. Понятно, что Саша расстроился. Конечно, ему хочется забить. Сто процентов ещё забьёт своё», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после 19 туров, набрав 40 очков.
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