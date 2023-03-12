Кузнецов: ЦСКА обязан побеждать «Крылья», если хочет вклиниться в зону призовых мест

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Крылья Советов».
«После поражения с «Сочи» ЦСКА обязан побеждать. Все ждут от них только победы. Хотя «Крылья Советов» не подарок. Очень хорошая, сбалансированная команда, быстрая и молодая. У ЦСКА могут возникнуть проблемы. Ошибки, которые были допущены в матче с «Сочи», они, естественно, исправят: посмотрят видео с игрой «Крыльев Советов», найдут слабые места. Должны их обыгрывать, если хотят вклиниться в зону призовых мест. Но это будет непросто.
Что касается чемпионской гонки, уже большой разрыв в очках. Я думаю, его будет очень тяжело ликвидировать. Когда есть надёжная игра, которая приносит результат, — это даёт какой-то оптимизм. Просматривается тенденция победителей. Надо побеждать — и со всеми соперниками. А как побеждать, если при такой игре мы теряем очки с «Сочи»? Если команда действительно претендует на что-то, то она должна не только набирать очки, но и показывать добротную игру. Здесь пока этой игры не прослеживается», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.
- 12 марта 2023
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