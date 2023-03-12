Мбаппе пнул лежащего игрока «Бреста» во время матча Лиги 1
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ударил ногой полузащитника «Бреста» Хариса Белькебла во время матча 27-го тура чемпионата Франции (2:1).
На 86-й минуте матча Белькебла упал в результате борьбы за мяч и схватил Мбаппе за ногу. Нападающий «ПСЖ» в ответ ударил соперника второй ногой. Арбитр показал обоим футболистам по жёлтой карточке.
Одноклубник Белькебла Пьерр Лис-Мелу считает, что наказание Мбаппе должно было быть строже.
«Мы не собираемся прикрываться этим, но я хотел бы знать, если бы другой игрок сделал то же самое, был бы он наказан так же? Судья сказал мне, что удар был недостаточно сильным», — приводит слова Лиса-Мелу Canal+.
Благодаря победе «ПСЖ» упрочил лидерство в Лиге 1. Команда набрала 66 очков в 27 матчах.
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