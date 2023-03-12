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Бевеев: возможно, у кого-то — у Кокорина или Дзюбы — мотивации в сборной нет, у меня есть

Бевеев: возможно, у кого-то — у Кокорина или Дзюбы — мотивации в сборной нет, у меня есть
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев отреагировал на попадание в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Попал в список второй раз. Есть мотивация продолжать работать, не останавливаться. Из штаба сборной пока никто не звонил. Если попаду в окончательный список, это другой уровень сопротивления, вызов для меня.

Разговоры о том, что у игроков нет мотивации? Говорил уже. Может быть, у кого-то — у Кокорина или у Дзюбы — мотивации и нет. Они играли и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Я год назад играл в Жигулёвске, в снегу. Играл в Томске, в грязи. И мне скажут — вызвали в сборную, а я скажу — не, я лучше в Томске, там играл и хочу играть дальше. Нет такого, конечно же. Я пешком в сборную пойду, это для меня личный вызов», — приводит слова Бевеева «РБ Спорт».

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