Перейра — о 100-м голе Промеса: мы очень рады за него, но это далеко не конец
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал сотый гол нападающего Квинси Промеса в составе московского клуба, который он забил в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:2).
«Мы очень рады за Промеса, команда всячески старалась приблизить его к этому результату. Мы его поддерживаем и хотим, чтобы он поднимался как можно выше. Сегодня он забил сотый гол, но это далеко не конец. Мы хотим большего для него. И он хочет большего», – приводит слова Мартинса Metaratings.
Промес оформил дубль в матче с «Факелом», забив свой 100-й и 101-й мячи в составе красно-белых.
«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги после 19 туров, набрав 40 очков.
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