Прокуратура Испании не привела доказательств подкупа арбитров «Барселоной»

Испанская прокуратура подала жалобу в суд на «Барселону» по делу о коррупции, недобросовестном управлении и махинациях с документами. Однако она не предоставила доказательств о воздействии на арбитров, сообщает Marca.

Прокуратура обвинила «Барселону» в том, что руководство клуба поддерживало строго конфиденциальное соглашение с представителем руководства лиги Хосе Негрейрой о благоприятном судействе в пользу каталонского клуба. Юристы утверждают, что из-за отсутствия доказательств правонарушения суд не сможет вынести решение против клуба.

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Что касается махинаций с документами, сообщается, что счета, выставленные компании Негрейры, не соответствуют заявленным услугам. «Барселона» отказалась предоставлять документы, сказав, что они не найдены. Предназначение документов пока неизвестно.